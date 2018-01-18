Киевский майданщик вернулся в Донецк и объяснил, чем Украина хуже ДНР

Бывший участник Майдана Андрей Бардачёв разочаровался в его идеалах и обвинил украинские власти в нежелании слышать собственный народ с юго-востока страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-майданщик, вернувшийся в ДНР, опубликовал видео для youtube-канала «Open Ukraine», в котором рассказал об отношении к украинскому народу и украинскому языку в Донбассе.

«Я могу назвать отличия ДНР от Украины. Нигде в ДНР вы не увидите горящих покрышек, которые кто-то где-то жжёт, нигде в ДНР вы не увидите, что за украинский язык вам бьют лицо, потому что украинский язык в ДНР – это второй государственный. Он изучается в школе, мой сын его изучает. В республике вы не увидите, что политики на официальном уровне оскорбляют жителей Украины, народ Украины и называют их «недолюдьми», – поведал Бардачев, подчеркнув, что «ДНР и Донбасс в целом готовы к диалогу и мирному решению вопроса, но киевская власть не хочет этого, не хочет и не слышит».

Отметим, что вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается уже почти четыре года, периодически обостряясь и затихая. В конце прошлого года ситуация вновь накалилась.

По данным мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в минувшем году жертвами «антитеррористической операции», которую проводит киевский режим на юго-востоке страны, стали более 400 мирных жителей.

Гражданский характер войны на Украине признают уже не только в России, но и в Европе, однако в «Незалежной» за подобные заявления можно попасть под суд.

Донецк, Оксана Мурзина

Донецк. Другие новости 18.01.18

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