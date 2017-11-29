Украинец получил пять лет за призывы остановить гражданскую войну

Гражданин Украины осужден за участие в пикете против отправки молодых призывников в зону АТО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Генический районный суд Херсонской области признал горожанина виновным в «препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины».

По версии следствия, мужчина является «сепаратистом», так как был замечен у здания военкомата с плакатом с надписью: «Город Херсон # нет войне».

Украинские спецслужбы распознали в тексте призыв к саботажу мобилизации на Украине. Кроме того, в СБУ заявили, что осужденный «агитатор» якобы подстрекал людей к захвату местных органов власти, военкоматов и подразделений полиции.

«Речь идет о жителе Геническа Эдуарде Коваленко. Очень грустно, что весь народ не поддержал его призыв», – написал на своей странице в Фейсбуке украинский политолог Алексей Самойлов.

Социальные сети арест соотечественника восприняли по-разному: «Разве за такое сажают в европейской стране?». Другие иронизируют: «Так то ж в европейской!? Украина – страна бандеровская, а Бандера был фашистским холуем, вот и продолжайте логический ряд».

Херсон, Анастасия Зук

Херсон. Другие новости 29.11.17

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