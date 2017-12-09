Новый премьер Польши назвал Волынскую резню геноцидом и намекнул на гражданский характер войны в Донбассе

Назначенный премьер-министром Польши Матеуш Моравецкий продолжил линию местного правящего класса на обвинение Украины в ревизии истории и прославлении украинских националистических лидеров 40-х годов, виновных в гибели сотен тысяч мирных поляков.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», резкие внешнеполитические заявления Моравецкого прозвучали в эфире Польского радио.

Премьер-министр призвал Киев строить отношения с Варшавой исключительно на фундаменте исторической правды и подчеркнул, что Украине «нельзя забывать о таких событиях как геноцид на Волыни», если она надеется на финансовую, экономическую и политическую помощь Польши.

Кроме того, Моравецкий отметил, что значительное количество беженцев из зоны АТО ищут спасения не на подконтрольной Киеву территории Украины, что было бы логично, а за границей.

«Европейская комиссия будто не замечает, что на востоке Украины война, там погибают тысячи людей», – заявил польский премьер и потребовал от ЕС учесть огромную миграционную нагрузку, которую его страна взвалила на себя «из гуманнных соображений».

Напомним, бывший вице-премьер Польши Моравецкий сменил на посту председателя правительства Беату Шидло, заявившую ранее о добровольной отставке.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.12.17

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