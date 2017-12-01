В ОБСЕ обнародовали количество жертв гражданской войны на Украине

В 2017 году жертвами «антитеррористической операции», которую проводит киевский режим на юго-востоке страны, стали сотни мирных украинцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, за год в Донбассе жертвами военного конфликта стали более 400 человек. Докладчики ОБСЕ традиционно умалчивают информацию об истинных виновниках убийства мирных жителей.

Так, первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг на открытом заседании действующей при Конгрессе США двухпартийной Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе отчитался, что в ноябре число нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта резко увеличилось.

«Число нарушений возросло на 60% по сравнению с прошлой неделей. Только за эту неделю мы зафиксировали около 10 000 случаев режима прекращения огня. Данная цифра является самой высокой, начиная с середины июня», – цитирует «Коммерсант» Хуга.

Как сообщал «Новый День», в ходе, так называемой антитеррористической операции целью украинских военных часто становились вузы, школы и детские сады. Только в ДНР за время проведения АТО разрушено 615 объектов образования.

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 01.12.17

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