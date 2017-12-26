Военный эксперт: Джавелины на Украине – это показуха Такое оружие в «Незалежной» используют только для парадов

Госдепартамент США подтвердил: скоро Украина сможет получить желанные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках «дружественной поддержки» – на общую сумму 47 миллионов долларов – США могут отправить в «Незалежную» 35 пусковых установок Javelin и 210 противотанковых ракет.

По сообщениям СМИ, поставки ракетных комплексов уже одобрил президент США Дональд Трамп. Теперь дело только за Конгрессом, члены которого, в отличие от Трампа, и ранее поддерживали политику снабжения Украины оружием.

Военный эксперт, экс-глава разведки Черноморского флота Владимир Соловьев, считает, что летальное оружие, в случае если его все же поставят на Украину, на передовую не попадет, а останется в «гаражах» для участия в парадах.

«Открыт официально коридор для поставки оружия, не надо прятаться теперь. Оружие получают, для того чтобы оно стреляло, а такие возможности у Украины сейчас наступают. Вернуть свои территории она по-другому не сможет, а становиться на дипломатический путь не хочет. В этом вся трагедия Украины», – заявил Соловьев.

В тоже время, эксперт отмечает, что военный парк ВСУ далеко не в лучшем состоянии, а нормальная техника используется только для парадов: «Дойдут ли они (джавелины – прим. НД) до передовой, чтобы стрелять, – не знаю, очень трудно сказать. Мы видели их парады, технику, экипировку, где это все? Как показывают передовую, то это землянка, черт знает во что одетые люди, то есть это все показуха! Это не то, что у нас было в Великую Отечественную войну, когда с парада прямо в бой, у них (Украины – прим. НД) с парада прямо в гаражи, склады или еще куда-нибудь, но только не на передовую, иначе показывать нечего будет», – заявил РИА «Новый День» Соловьев, отметив, что при таком раскладе Украине не стоит обольщаться дружбой с США: американцы рассматривают «Незалежную» как удобный рынок сбыта.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 26.12.17

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