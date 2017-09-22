Джавелинов не будет – Дональд отказал Петру

Украина не будет получать от США противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом стало известно в ходе интервью украинского президента Петра Порошенко телеканалу FoxBusiness.

Как уже сообщал «Новый День», ранее Порошенко заявлял, что американский сенат одобрил выделение финансовой помощи Киеву в размере полумиллиарда долларов на поддержку в сфере обороны.

Но информация оказалась недостоверной. Американский президент Дональд Трамп готов поставлять Незалежной только оборонительное оружие. Для этих целей потратят лишь 150 миллионов долларов.

«Мы получили твердые обязательства от наших партнеров в США, мы не говорим об американских противотанковых ракетных комплексах Javelin, мы говорим о средствах радиоэлектронной борьбы, чтобы сделать эффективными действия моих Вооруженных сил», – ответил Порошенко на вопрос о том, получил ли он от Трампа подтверждение поставок летального оружия.

Порошенко охарактеризовал беседу с Трампом очень продуктивной.

Против передачи оружия на Украину высказалось большое количество европейских политиков. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что возможные поставки Киеву летального оружия спровоцируют обострение ситуации на Донбассе.

Киев, Мария Моссур

Киев. Другие новости 22.09.17

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