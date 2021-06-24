Израильский эксперт объяснил, как отвадить корабли НАТО от провокационных заходов в российские воды

Россия должна на официальном уровне уведомить правительства стран Запада, что будет без предупреждения открывать огонь на поражение по их кораблям, в случае нарушения российских морских границ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире интернет-канала «Соловьев LIVE» заявил израильский военный эксперт, экс-руководитель спецподразделения «Натив» Яков Кедми.

По его словам, в ином случае провокации вооружённых сил НАТО в российских водах не прекратятся.

«Это была намеренная провокация, чтобы показать, что Британия не признает того, что Крым – российский, и она сознательно нарушает эти воды. Тогда надо было бы предупредить военно-морского атташе – в следующий раз, без предупреждения, корабль будет уничтожен и потоплен… Мы обещаем, оказать всю помощь в спасении членов экипажа. Всё…

Когда им хорошо объясняешь, они понимают. А если недостаточно аргументов, тогда они строят из себя джентельменов, а так – уходят. Но я думаю, что, поскольку такие инциденты могут повторяться, неважно кто – желательно всем странам, корабли которых шляются по всем морям возле берегов России, чтобы им дать предупреждение: «Мы вас предупреждаем – это не «китайское», это последнее и первое российское предупреждение. Вторжение в территориальные воды может закончиться на дне того моря, в котором вы плаваете в территориальных водах», – приводит «ПолитНавигатор» слова израильского военного эксперта.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 24.06.21

«Бывало и хуже» – Борис Джонсон оценил последствия вооружённого инцидента у берегов Крыма. / Лондон заявляет, что британские корабли продолжат заходить в территориальные воды Крыма. / «Очень вкусно!» – китайский посол в Киеве назвал щи лучшим блюдом украинской кухни. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»