В Киеве уверены, что Россия потопит британский корабль в случае новой провокации у Крыма

Россия уже сделала достаточно предупреждений в связи с возможным новым нарушением кораблями НАТО морских границ РФ вблизи Крыма.

В следующий раз Москва не будет раздумывать, как с британским эсминцем «Дефендер», а быстро потопит корабль-нарушитель или целую группировку.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

«Если вдруг Великобритания примет решение (а они не признают морскую зону, которую Россия считает своей) и направит прямо туда какой-то ограниченный контингент, есть предположение, что в этом случае они будут потоплены просто все, в короткое время. Поскольку предупреждений уже было достаточно, формально ещё могут предупредить, ведь и тот корабль, который пытался, его тоже предупреждали. Я предполагаю, что после краткого предупреждения их потопят», – прогнозирует украинский эксперт.

По его словам, силы стран НАТО, расположенных на побережье, не способны ничего противопоставить мощному флоту РФ, а заход кораблей США и Великобритании в Чёрное море ограничен.

«Там настолько высокий уровень военного превосходства у РФ (и изменить его быстро нельзя, потому что есть ограничения на вход в Чёрное море морских сил). Всё, что есть у Румынии, Болгарии, Молдовы и так далее – всё это не может всерьёз противостоять этому военному кулаку, который сейчас сформирован в Крыму и вообще на юге России», – приводит слова Погребинского «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что повторная провокация у берегов Крыма может закончиться потоплением корабля НАТО.



Симферополь, Иван Капустин



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