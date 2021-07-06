Повторная провокация у берегов Крыма может закончиться потоплением корабля НАТО – МИД РФ

Слова президента Путина о том, что Россия была готова ликвидировать эсминец «Дефендер», нарушивший гарницу РФ возле Крыма, странам Запада следует воспринимать самым серьёзным образом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос, будет ли Россия в следующий раз наносить удар по кораблям-нарушителям.

«Мы не «будем» наносить удар, а мы «можем» нанести удар, и это действительно так, потому что вопрос очень серьезный», – сказал он.

«Применение силы к нарушителю государственной границы – это всегда вопрос политического решения... То, что прозвучало на «прямой линии» президента, по-моему, исчерпывающим образом просигнализировало об архисерьёзности всего этого дела», – подчеркнул Рябков.

Замглавы МИД РФ надеется, что США и Великобритания не будут безоглядно потакать Украине в Чёрном море, а недавнее происшествие с эсминцем «все же чему-то научило и британское адмиралтейство, а также Даунинг стрит, ну и Пентагон».

«Суть проблемы – в стремлении Великобритании и, разумеется, США, потакать Киеву в ситуациях, которые чреваты конфликтом... Люди, занимающиеся такого рода делами, – это провокаторы. С провокаторами нужно говорить максимально прямо. Объясняя на пальцах, что в следующий раз им лучше свои провокации оставить в стороне и сюда не соваться, потому что по носу они получат, а риски конфликтов в результате этого могут повыситься ещё больше», – предупредил Рябков.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 06.07.21

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