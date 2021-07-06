В Киеве раскрыли боевые возможности украинского флота по отражению «российской агрессии»

Военно-морские силы Украины в одиночку не способны провести даже показательные учения на ограниченном участке прибрежной акватории, не говоря уже о реальном боевом противодействии России в открытом море.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в комментарии украинскому филиалу американской «Радио Свобода» рассказал киевский военный эксперт Тарас Чмут.

По его словам, вся «боеспособность» Украины в Чёрном море полностью строится на надежде, что её «западные партнёры» не побоятся вступить в открытый военный конфликт с вооружёнными силами РФ.

«К сожалению, на сегодняшний день ВМС неспособны в море выполнять никакие комплексные задания из-за отсутствия сил и средств, которыми это можно реализовывать. Максимум, что мы можем – это противодиверсионная оборона баз, рейдов, портов, это патрулирование, освещение надводной обстановки, поддержка навыков моряков. Это участие в международных мероприятиях с партнерами с целью за счет потенциала стран НАТО и других партнеров сдерживать российскую экспансию в Чёрном море.

Но непосредственно сами ВМС сегодня не имеют ни одного противокорабельного ракетного комплекса, у нас нет ни одной ракеты, которая может эффективно уничтожать корабли, у нас нет ни одного современного зенитно-ракетного комплекса. Единственная «Оса» 70-х годов на «Сагайдачном» тоже небоеспособна и, собственно, флагман ВМС тоже небоеспособен – буквально вчера он зашел на ремонт в Николаев с непонятными перспективами по восстановлению.

Гидроакустики нет, современных корабельных радиолокационных станций нет, системы ПРО нет. Те силы и средства, которые есть, они могут выполнять какие-то крайне ограниченные задания в мирный период или в период угроз, или совместно с партнерами. Самостоятельно на море, к сожалению, у нас нет потенциала», – приводит слова Чмута «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 06.07.21

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