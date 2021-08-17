Одесский журналист нашёл объяснение «безумному» поведению афганцев, цеплявшихся за борта американских самолётов

Работавшие на США жители Афганистана, спасаясь от талибов (запрещены в РФ) и в отчаянии цепляясь за обшивку улетающих американских транспортников, вряд ли рассчитывали таким образом добраться до безопасного места.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал проживающий в Одессе украинский журналист Юрий Ткачёв, комментируя драматическое видео, на котором афганцы, зацепившиеся за выпирающие части лайнера, падают с большой высоты и разбиваются о землю.

По мнению журналиста, их рассчёт был на то, что американские пилоты, увидев людей на внешней стороне борта, не посмеют взлетать, обрекая «своих друзей» на верную гибель.

«Не думаю, что эти афганцы настолько дикие, что не понимали, что будет с ними на высоте в 10 километров, на которой будет пролегать основной полёт транспортника. Отчаяние, ужас – да, но вряд ли они всерьёз надеялись долететь до Америки вот таким вот образом.

Вероятно задумка была в ином: ну не станет самолёт Империи Добра взлетать, обрекая их на смерть! Это же американцы... Они же хорошие. Они же так не поступают. Особенно со своими верными союзниками, которые искренне поддерживали их 20 лет.

...но почему же самолёт не останавливается?!!», – пишет Ткачев.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.08.21

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