Киевский эксперт сделал «самый печальный вывод» для Украины из «трагедии Афганистана»

События в Афганистане со всей очевидность показали, что США не будут сражаться с Россией за Украину, если она сама не готова идти на жертвы ради собственной «незалежности».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

По его словам, статус основного союзника США вне НАТО, которым обладает Афганистан с 2012 года, никак не помог правительству республики и её армии остановить захват страны талибами (запрещены в РФ).

Украина добивается этого статуса с 2014 года. Однако горький опыт Афганистана говорит о том, что никакой гарантии от «агрессии России» подобный статус не даст. И это «самый печальный вывод» последних дней для Украины.

«Трагедия Афганистана показывает, что если союзник не готов за себя сражаться, то американцы особо париться не будут», – приводит слова Романенко «Украина.ру».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.08.21

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