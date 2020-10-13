«Я задам тебе пять вопросов» – Зеленский обратился на «ты» к украинцам

Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса, который пройдёт 25 октября на избирательных участках одновременно с муниципальными выборами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сообщил сегодня в утреннем видеообращении к народу.

«25 октября на избирательном участке я задам тебе 5 важных вопросов. О том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете. О чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем нас раньше никогда не спрашивали. 5 важных вопросов, чтобы узнать твое мнение», – заявил Зеленский.

«К слову, что за вопросы?.. Об этом позднее», – добавил украинский президент.

Привет, украинец, я – Зеленский

Видео: телеканал «112» Украина

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.10.20

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