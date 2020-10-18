«Он регулярно под впечатлением» – украинский эксперт объяснил стремление Зеленского легализовать каннабис

Включение президентом Зеленским во всеукраинский опрос пункта о легализации марихуаны «в медицинских целях» – это циничная имитация заигрывания с молодёжью.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров.

По его словам, в украинских реалиях, при тотальной коррупции и неработающих законах, допущение даже ограниченной реализации каннабиса приведёт к его неконтролируемому распространению в стране.

«Этот вопрос – имитация заигрывания с молодежью. Считается, что молодежный мейнстрим – за легализацию легких наркотиков. Но здесь это соединяется с темой помощи тяжелым больным.

Но в нашей стране не бывает «на чуть-чуть», у нас это приведет к крайне негативным последствиям. Другой вопрос, что этот процесс запущен с момента купли-продажи земли.

В Украине есть большие территории для выращивания медицинского каннабиса. Тут его будут выращивать чтобы якобы кому-то продавать. Наверное, его действительно будут продавать в медицинских целях, но я думаю, что вспышка наркомании нам обеспечена», – предупредил политолог.

Кроме того, эксперт отметил, что частое странное поведение Владимира Зеленского на официальных мероприятиях говорит о его нездоровых наклонностях.

«Мимикой и жестами, а иногда и всем своим внешним видом президент «Зе» убедительно демонстрировал нам, что он давно и всецело за легализацию марихуаны. Мне всегда было интересно журналистское клише «президент был под впечатлением» от встречи с избирателями такой-то области.

Мне казалось, что он «под впечатлением» уже к ним ехал. Он «под впечатлением» находится регулярно. А сейчас «впечатление» легализуется. Это – открытие ящика Пандоры», – приводит слова Джангирова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.10.20

Официальное число заразившихся ковидом в Крыму превысило 7 тысяч. / «Дружественный жест» Турции: Эрдоган снова отказался признать Крым российским. / В Крыму от коронавируса умерли сразу 6 человек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»