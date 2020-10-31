В Киеве констатировали политический развал Украины

Политическая система Украины развалена. В стране нет ни одной партии, которая была бы способна объединить большинство нации. Существующие политические силы охватывают лишь небольшие группы избирателей, привязанные к своим территориям.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Юрий Романенко.

По его словам, последняя надежда была связана с партией «Слуга народа» президента Владимира Зеленского, которая ещё год назад претендовала на звание политической силы национального типа. Однако прошедшие недавно муниципальные выборы показали, что «слуги народа» окончательно рассыпались.

«Всё уже, развалилось общее поле (политическое), «Слуги народа» развалились. Де-факто они уже всё, просто в голове у них ещё не произошла рефлексия по этому поводу, но де-факто им уже конец, все увидели реальную силу, точнее говоря, полное её отсутствие.

Исчезла «Батькившина» (партия Юлии Тимошенко) как партия, которая влияла на ход событий, и на местных выборах последние 20 лет у неё были сильные результаты, они там ещё пару лет назад показывали хорошие результаты», – отметил Романенко.

«То есть, налицо обнуление старой политической элиты, потому что все эти варианты с «ОПЗЖ» (партия Виктора Медведчука), с «Евросолидарностью» (партия Петра Порошенко) закапсулировались по своим окраинам (на востоке и западе страны).

Практически мы видим, что во Львове партийный список, который проходит в горсоветы, в ОТГ, прямо противоположный тому, что на Востоке.

И «зелёные» (партия Владимира Зеленского), которые на эту функцию (общенациональную) замахнулись, но не потянули, выстроив партию национального типа, которая во всех регионах хорошо брала (год назад), они фактически тоже рассыпались. И поэтому местные выборы констатируют (политический) вакуум», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского политолога.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 31.10.20

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