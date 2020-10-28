В партии Зеленского раздали методички с ответами на вопросы о причинах провала на выборах

Члены президентской партии «Слуга народа» получили «темники», в которых содержатся рекомендованные ответы на возможные вопросы о причинах провала команды Зеленского на прошедших выборах в мэры городов и в местные парламенты.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», одна из методичек оказалась в распоряжении украинского издания «Страна.УА».

В частности, на вопрос о беспрецедентно низкой явке на выборах предписано отвечать, что в этом виноваты «так называемые патриотические партии» (партия Петра Порошенко и националистические политсилы), которые своими радикальными и «токсичными» действиями отпугнули избирателя.

На вопрос о том, как так получилось, что год назад Зеленскому отдали 73% голосов, а сейчас его команда едва ли набирает 10%, следует говорить, что раньше избиратели думали только об одном – как избавиться от Петра Порошенко, а сейчас голосовали согласно своим традиционным политическим предпочтениям, и в этом нет ничего удивительного.

В конце предполагаемой беседы с оппонентами или сторонниками необходимо добавить, что «в целом по стране партия «Слуга народа» выступила неплохо»

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.10.20

Запад прибегнет к разделу Украины, чтобы облегчить внешнее управление территориями. / Украина открывает почётное консульство в Азербайджане в разгар войны в Карабахе. / «Хватит валять дурака» – в ЛНР не сомневаются в выходе всего Донбасса из состава Украины. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»