Провал Зеленского на выборах обернулся победой Кремля – украинские националисты

Поражение партии президента Украины и его кандидатов на выборах в местные советы и в мэры на Юго-Востоке страны привело не к победе «патриотов», а к возвращению во власть «пророссийских сил».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такой печальный для себя итог вчерашних муниципальных выборов констатировали украинские националисты, которые вели бескомпромиссную борьбу с Зеленским и его партией «Слуга народа», обвиняя их в уступках Кремлю в Донбассе и недостаточную патриотическую позицию.

Антироссийские эксперты с тревогой отмечают успех на выборах партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) поддерживаемого Путиным Виктора Медведчука и «партии Шария» – якобы «прокремлёвского» блогера Анатолия Шария, а также местных «пророссийских» партий.

«Вы видели, сколько набрали ОПЗЖ, Шарий, «местные партии» проросийского толка? Да … это реалии нынешней Украины. И если мы радуемся, что народ показал зелёным (кандидатам Зеленского – прим. «НД») красную карточку, то во многих областях юга и востока происходит масштабное возвращение к власти элементов, которые уничтожали страну в 2013-2014 годах.

Николаевский городской совет – ОПЗЖ – первое место, 26%. Одесса – ОПЗЖ – 22% и Шарий 8%. Харьков – «Блок Кернеса» и та же ОПЗЖ. Я уже молчу, что в Киеве эта политсила впервые набрала свои 6-8%… Теперь следует ожидать и «коалиций», и откровенного давления на Зеленского.

Это большой вызов перед каждым из нас. Последующие годы будут тяжелыми и это надо осознать уже сейчас. Ибо на замену «зеленым» могут прийти другие – бело-голубые, с еще большим кремлевским душком», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского националиста Андрея Смолия.

«На выборах победил Кремль в различных обёртках. Можно зафиксировать факт, что купить оптом украинских политических б…дей значительно дешевле и действеннее, чем вести против Украины активные боевые действия», – вторит Смолию журналистка-русофобка Татьяна Даниленко.

В свою очередь, перебравшийся из Москвы в Германию российский либеральный журналист и политолог, а ныне глава представительства немецкого фонда Генриха Бёлля на Украине Сергей Сумленный заявил об «ужасных для Украины» результатах выборов в Харькове и в Одессе, где националистические силы и представители Зеленского потерпели разгромное поражение.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.10.20

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