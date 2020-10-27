Невзлюбили все: Зеленский может досрочно покинуть пост президента

Владимир Зеленский в 2019 году получил 73% поддержки граждан на выборах президента Украины, потому что вокруг его фигуры объединились все, кто был категорически против Петра Порошенко – и пророссийские, и прозападные избиратели.

По той же причине президентская партия «Слуга народа» без труда взяла абсолютное большинство мест в Верховной раде.

Однако через год с небольшим выяснилось, что новый президент последовательно продолжает политику своего предшественника. Именно поэтому на прошедших накануне местных выборах и президентская партия, и кандидаты в мэры от Зеленского потерпели сокрушительное поражение.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в комментарии «Известиям» заявил украинский политический аналитик и экономист Александр Дудчак.

По мнению эксперта, утративший доверие подавляющего большинства украинцев Зеленский может досрочно уйти в отставку.

«Партию («Слуга народа») поддержали тогда все сторонники перемен. Голоса отдали и сторонники, и противники нормализации отношений с Россией. Всех объединила ненависть к предыдущему президенту. Но за прошедший год выяснилось, что Зеленский ни одного вопроса решить не может, во многом продолжает политику предшественника...

Не исключаю, что Зеленский оставит президентский пост раньше срока. Очевидно, с обязанностями он не справляется. Этим объясняется его нервозность, раздражительность. Импровизировать в КВН у него получалось лучше», – заключил Дудчак.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.10.20

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