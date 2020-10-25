Юго-Восток Украины не пошёл на выборы – явка около 30%

Явка на местных выборах на Украине составила около 36%. На Западе около 40%, на Юго-Востоке – около 30%.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такие цифры, с небольшим «разбегом», дают украинские социологические компании.
Украинский избирком опубликовал последние данные по явке в 17 часов по киевскому времени и с тех пор – упорно молчит. Наблюдатели подозревают, что общую явку по стране постараются «накрутить» до 40 и более процентов.
По словам экспертов, столь низкий процент пришедших на выборы избирателей объясняется тотальным разочарованием украинцев в политике президента Владимира Зеленского, победившего под лозунгами борьбы с коррупцией и прекращения войны в Донбассе, и не выполнившего ни одного из своих предвыборных обещаний.
Мало того, Зеленский продолжил политику давления на русский язык и российскую культуру своего предшественника Петра Порошенко.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 26.10.20
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