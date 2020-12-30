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Среда, 30 декабря 2020, 04:56 мск

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Конституционный суд Украины отказался исполнять указ Зеленского

Фото: unian.net

Указ президента Владимира Зеленского об отстранении от должности на два месяца главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого не соответствует конституции страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в разъяснении пресс-службы Конституционного суда о порядке прекращения полномочий судей КС.

Напомним, накануне Зеленский по представлению Генпрокуратуры отстранил своим указом на два месяца главу КС. Эксперты связывают этот шаг с отменой Конституционным судом ряда положений закона о коррупции, от принятия которого зависит предоставление Международным валютным фондом кредитов Украине.

«В соответствии со статьей 154 УПК Украины вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом Украины, решается президентом Украины на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством. Независимость судьи Конституционного суда Украины обеспечивается в том числе особым порядком и основаниями прекращения полномочий, освобождения судьи Конституционного суда Украины от должности в порядке, определенном Конституцией Украины», – говорится в пресс-релизе.

«Таким образом, по этому поводу будет назначено специальное пленарное заседание Конституционного суда Украины», – добавили в КС.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.12.20

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