Решение Конституционного суда Украины, признавшего не соответствующим Конституции страны закон «О предотвращении коррупции», принято по указке «страны-агрессора».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Мы отслеживаем четкие действия определенной группы лиц, которые направлены на уничтожение государственности Украины. И те решения, которые принимаются теми лицами, именно на это направлены... В том, что в этом принимает с большой вероятностью участие страна-агрессор, у меня сомнений почти нет», – приводит ТАСС слова Данилова.

На возможность внешнего вмешательства в решение КС Украины заявил также глава администрации Зеленского Андрей Ермак на встрече с послами стран «Большой семёрки».

Напомним, ранее Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции», а также отменил обязательные электронные декларации для чиновников.

КС счёл незаконным, что личными и служебными данными украинских граждан беспрепятственно пользуются иностранные контролирующие органы в ЕС и США.

Между тем, все кредиты МВФ были завязаны на принятие Украиной «антикоррупционных законов» и создание подконтрольных Западу отдельных органов «по борьбе с финансовыми преступлениями».

Владимир Зеленский накануне приказал своей партии «Слуга народа» провести через Верховную раду закон о роспуске Конституционного суда и увольнении судей, однако его тут же обвинили в попытке государственного переворота.

Симферополь, Валентин Карамазов

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