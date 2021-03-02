«Как были самой нищей страной, так и остались» – экс-глава МВД Крыма

Украина остаётся самой нищей страной Европы. Рост цен «на всё, что есть в стране» вызывает у граждан чувство «страха действительности».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире канала «112 Украина» заявил экс-глава Луганской и Закарпатской областей, бывший начальник Главного управления МВД Украины в Крыму (1997-2000) генерал Геннадий Москаль.

«Посмотрите, как резко последнее время растут цены на продукты питания – в супермаркетах и на рынках ценники меняют почти каждый день. Цены на ГСМ на заправках тоже резко идут вверх. Подорожание на 20 процентов на проезд на электричках и в маршрутках. Ну всё, что есть в стране, дорожает. Мы как были в Европе самой бедной, нищей страной, так и остались...

Не может быть процветающей семьи, если детей рожают в бедности. Рождаемость упала вдвое – люди боятся, что не прокормят ребёнка, не оденут, не обучат его. Боятся, и всё. Это страх действительности, который есть сегодня в Украине», – приводит слова Москаля «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 02.03.21

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