На Украине рано похоронили российский проект по объединению в Новороссию восьми юго-восточных областей «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-глава Луганской и Закарпатской областей, бывший замминистра МВД Украины Геннадий Москаль.

По его словам, Путин твёрдо намерен «восстановить» свой рейтинг, а российские войска уже якобы движутся к крымско-украинской границе.

«Проект «Новороссия» не закончился. Все думают, что это «всё». Проект «Новороссия» включал в себя (кроме Донецка и Луганска) Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую область. Вот это проект «Новороссия» – проект Суркова и Козака. Так с кем мы ведем переговоры и о чем?

Я с тревогой смотрю сообщения ГРУ, Генштаба, что идут войска в сторону Красноперекопска, Армянска. Может быть, и вы читали. Это очень тревожный сигнал. Снова восстановить рейтинг, оттяпать у Украины ещё. Нет, не мертвый проект», – приводит слова Москаля «ПолитНавигатор».

Напомним, накануне президент Украины Зеленский заявил, что ждёт российского вторжения со стороны Крыма и готов объявить всеобщую мобилизацию, включая призыв под ружьё женщин.

По мнению бывшего командира донецкого ополчения и экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, слова Зеленского о мобилизации не случайны, так как Молдова и Украина готовят совместную операцию по захвату Приднестровья.

Симферополь, Иван Капустин

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