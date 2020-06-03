Психика украинцев на пределе – экс-глава Закарпатья

Пандемия и грянувший кризис привели к массовой депрессии и «большим проблемам с психикой» у населения Украины.

Ситуация усугубляется тем, что в стране больше нет узких профессиональных специалистов, так как прежняя система здравоохранения полностью развалена. Сегодня украинцы с любым недугом вынуждены, по американскому образцу, обращаться к «семейному врачу» с квалификацией «участкового терапевта».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил экс-глава Луганской и Закарпатской администраций, бывший замминистра МВД Украины Геннадий Москаль.

«Я сегодня не вижу какой-либо удачной (медицинской) реформы в Украине. Второй этап показал весь дебилизм тех, кто эту реформу писал, и Супрун (экс-глава Минздрава американского происхождения), в первую очередь. Все разваливается. Областные и городские советы, кто должен был бы помочь тем, кто выпал из-за этой реформы, они не могут.

Будучи главой администрации с 2014 года в Луганской области, потом меня перекинули на Закарпатье, я не воспринимал никакие реформы. Меня критиковала местная пресса, а сегодня все смотрят – да...

Отсутствие денег, зарплат, возможности прокормить детей, ведет людей к депрессии, к психическим расстройствам. У населения большие проблемы с психикой. Не должно было быть такой реформы, как закрытие психиатрических клиник, нефинансирование их.

Все ходят к семейному врачу. Туберкулезник – к семейному врачу, психически больной – к семейному врачу. Семейный врач – это бывший участковый терапевт. Что он понимает в инфекционных заболеваниях, в психиатрии», – приводит слова Геннадия Москаля «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.06.20

Предвыборный «подарок» Развожаева обернется для Севастополя тысячами уничтоженных деревьев. / В Крыму отрудник полиции брал взятки у наркодилеров и уклонистов. / Луганск отказался от государственного статуса украинского языка. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»