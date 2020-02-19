В Киеве посоветовали Зеленскому не вводить в заблуждение Украину по Донбассу и Крыму

Заявления президента Украины Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности о проведении выборов и «возвращениии Донбасса и Крыма» не имеют под собой никаких оснований.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил экс-глава Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.

По его словам, население Донбасса испытывает ненависть к Украине, а Крым де-факто давно уже российская территория.

«Ну, поехал он на эту Мюнхенскую конференцию, ну должен же быть, кто-то в офисе президента, кто мало-мальски знает государственное управление территории Украины, знает внешнюю политику, знает внутреннюю политику! Кто ему написал такой доклад о том, что ОБСЕ, наши вооружённые силы и боевики будут патрулировать границу до и после выборов...

Это полный бред, все смеются, а те, кто зависят от президента, Пристайко (глава МИД – прим. «НД») и другие, они поддакивают, у них другого выхода нет, завтра они скажут, что это не так – их уволят…

Давайте не говорить, как попугаи, что Минским договорённостям альтернативы нет. Да, они имплементированы в тело ООН, есть резолюция по ним. Это уже тяжко будет с ними. Но давайте исходить из реальности. Давайте посмотрим, есть ли такая уж любовь к Украине на оккупированных территориях? К сожалению, нет.

А как провести выборы в Крыму, ещё заявил (Зеленский) на Мюнхенской конференции. Когда он давным-давно составная часть РФ. Как там провести? Для чего кидать такие пустые конверсионные заявления в общество?», – приводит слова украинского экс-чиновника «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.02.20

«Везите их на Юго-Восток!» – Западная Украина отказалась принимать соотечественников из коронавирусного Китая. / Украина заявила о готовности залить Белоруссию нефтью, если Лукашенко её где-нибудь найдёт. / В Крыму не развивается промышленность – данные Крымстата. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»