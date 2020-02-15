Зеленский снова удивил всех: хочет провести в Крыму и Донбассе украинские выборы

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сделал заявление о намерении провести украинские выборы в Крыму и неподконтрольном Донбассе.

«Наше желание – провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года, хотелось бы и в Крыму», – цитирует Зеленского РИА «Новости».

При этом президент Украины подчеркнул, что подобный шаг был бы невозможен без политических условий. «Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И мы это сделаем вместе с вами», – сказал он.

Стоит отметить, что ранее в Европе и США звучали заявления, что Киеву пора забыть о Крыме, поскольку полуостров стал частью России безвозвратно. В частности, госсекретарь США Майк Помпео ранее подчеркивал, что крымская повестка больше не находится в поле стратегических интересов Вашингтона. «Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать», – приводило слова Помпео украинское издание «НВ». Аналогичные заявления звучали также от представителей ЕС.

Мюнхен, Анастасия Смирнова

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