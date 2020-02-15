В Крыму не возражают против идеи Зеленского провести украинские выборы на полуострове

Крым не будет возражать против предложения Зеленского организовать на территории Крыма выборы в местные органы Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «НовыйДень», об этом заявил председатель комитета Госсовета Республики Крым по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По словам Гемпеля, для этого, согласно международным нормам, Киев должен открыть консульство Украины в российском Крыму, создать участки для голосования и пригласить на выборы пребывающих на полуострове украинских граждан.

«Здесь вести речь о каких-то подпольных выборах некорректно. Это законная территория Российской Федерации, и здесь действуют законы Российской Федерации, поэтому только в законодательном поле возможно это осуществить...

Я думаю, что вполне реально открытие консульства, и это было бы правильно. Это должно приниматься на уровне внешнеполитических ведомств и только официально», – цитирует ТАСС главу комитета.

Гемпель также попенял Киеву, что Украина препятствует голосованию своих граждан на территории России.

«Вспоминая прошлые выборы на Украине – они сделали много ошибок, наверное, нарушений украинского конституционного права, не предоставив возможность многим гражданам Украины, находящимся на территории Российской Федерации, прийти и проголосовать. Если здесь у нас проживают граждане Украины, то им такое право надо предоставить, безусловно», – добавил Юрий Гемпель.

Напомним, сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины удивил всех, намекнув, что не против провести выборы в местные органы Украины не только в Донбассе, но и в российском Крыму.

Симферополь, Иван Капустин

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