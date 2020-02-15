Зеленский придумал новый дипломатический финт для выхода на российскую границу в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не оставляет попыток взять под контроль границу между Россией и Донбассом до выборов в Луганской и Донецкой народных республиках, что противоречит Минским соглашениям.

В этот раз он предложил создать совместные патрули в составе пограничников Украины, ОБСЕ и ЛДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такую идею президент «Незалежной» выдвинул во время украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее он заявил, что выборы в Донбассе могут проводится только по законам Украины и после взятия Киевом границы под полный контроль. При этом Зеленский настаивает на проведении выборов в ЛДНР уже осенью, одновременно с местными выборами по всей Украине.

«Что касается того, кто может в течение выборов (и подготовки к ним) обеспечить безопасность. Мы видим, что это совместная граница, совместные патрули. Поднимал этот вопрос на «нормандской встрече», сейчас мы это обсуждаем и в Минске. Я думаю, что у нас есть возможность «додавить», чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ», – цитирует Зеленского ТАСС.

Напомним также, что сегодня украинский президент всех удивил, намекнув, что не против провести выборы в местные органы Украины и в российском Крыму.

Симферополь, Валентин Карамазов

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