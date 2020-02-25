Глава Совбеза Украины ненавидит слово «Донбасс»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что терпеть не может слово «Донбасс», так как оно у него ассоциируется с разделением Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил украинским журналистам.

По его словам, «пропагандистская машина России» намеренно использует термин «Донбасс», чтобы подчеркнуть кардинальное отличие Юго-Востока страны от Западной Украины по языку, ментальности и культуре.

«Потом они говорят, что это какая-то отдельная нация – жители Донбасса. Они нам такие лингвистические штуки забрасывают, а мы пользуемся. Лично я считаю, что в данном случае речь должна быть чистой», – настаивает глава украинского СНБО и призывает украинских пропагандистов не использовать слово «Донбасс».

«Это абсолютная российская калька», – приводит РИА Новости слова Данилова.

Напомним, ранее экс-глава Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль заявил, что население Донбасса испытывает ненависть к Украине, а Крым де-факто давно уже российская территория.

Симферополь, Валентин Карамазов

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