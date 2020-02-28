Совбез Украины рекомендовал бороться с коронавирусом – салом, чесоноком и луком

Власти Украины ведут ежедневную войну с аптечной мафией, которая создаёт искусственный дефицит антивирусных препаратов и взвинчивает на них цены. Пока с недобросовестными фармацевтами ведётся борьба, украинцы могут воспользоваться проверенными и самыми лучшими народными средствами – луком, салом и чесноком.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «1 + 1» заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Нужно, чтобы государство установило контроль за прохождением всех лекарств, начиная от производителя и заканчивая последним аптечным складом. Именно этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление очень-очень безумное, потому что люди на этом зарабатывают большие деньги ... У нас сегодня в стране уже разрабатывается система тотального контроля за лекарственными средствами», – заверил Данилов.

«Я вам хочу сказать: лучшее лекарство от коронавируса – лук, сало и чеснок», – добавил Данилов, однако уточнил, что водка для этой цели не подходит.

Как сообщал «Новый День», ранее Данилов заявлял, что ненавидит слово «Донбасс» и считает невозможной подачу днепровской воды в Крым.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.02.20

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