Зеленский не даст населению Крыма воду, потому что её могут попить российские военные

Секретарь украинского Совбеза, возглавляемого президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил о невозможности открытия Северо-Крымского канала для подачи воды населению полустрова, так как ею могут воспользоваться для своих нужд военнослужащие РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в эфире «Радио НВ».

«Я считаю, что это невозможная вещь. Мы понимаем, что вопрос крайне сложный – с одной стороны там, как вы говорите, есть граждане, но с другой стороны, там есть очень милитаризированная зона, и мы тогда будем обеспечивать российские войска питьевой водой. Моё личное мнение как гражданина, что мы не имеем права это делать»,– отрезал заместитель Зеленского в Совбезе.

Напомним, ранее комитет Верховной Рады по правам человека принял решение о невозможности подачи воды «украинским гражданам» Крыма до их «полного освобождения» от «российской оккупации».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 27.02.20

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