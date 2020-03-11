Соратница Чубарова призвала Киев не давать воду её сыну и матери в Крыму

Украина ни в коем случае не должна соглашаться на возобновление подачи воды в Крым.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во время «круглого стола» в Киеве заявила волонтёр АТО от меджлиса (запрещён в РФ), освобождённая по обмену пленными из Донбасса, экс-начальник «аналитического отдела Хозяйственного суда АРК» Гайде Ризаева.

«Борьба с Россией должна быть принципиальной, непоколебимой и жестокой. Это не жестокость наша, это вынужденная мера поведения. Никаких договорняков относительно «мы дадим вам воду». У меня живёт на сегодняшний день на территории АР Крым моя мама и мой сын. И поверьте мне: не ёкнет нигде, если мы им не дадим воду», – приводит слова Ризаевой «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее секретарь возглавляемого президентом Зеленским украинского Совбеза Алексей Данилов заявил о невозможности открытия Северо-Крымского канала для подачи воды населению полустрова, так как ею могут воспользоваться для своих нужд военнослужащие РФ.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 11.03.20

Главнокомандующий Зеленский пообещал роскошные похороны каждому погибшему в Донбассе солдату. / Козак прилетел в Минск встречаться с главой администрации Зеленского. / ОРВИ продолжают атаковать Крым. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»