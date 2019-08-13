Воды не будет: «представитель» Киева в Крыму ответил постпреду Крыма в Кремле

Так называемый представитель президента Украины в несуществующей «Автономной республике Крым» Антон Кориневич заявил, что Киев сам будет решать – нужна или нет вода «принадлежащему Украине» полуострову.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Кориневич написал на своей странице в Фейсбуке.

«Относительно очередного обострения внимания чиновников оккупационной власти РФ по поводу днепровской воды можно сказать следующее: Крым является территорией Украины. Крым не является территорией РФ. Поэтому РФ не может поднимать в межгосударственных отношениях вопросы, связанные с Крымом. Вопросы, связанные с Крымом, может поднимать только государство-суверен, то есть Украина», – отрезал представитель Зеленского.

Напомним, ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Дмитрий Мурадов заявил, что Москва должна принудить Киев к переговорам по открытию заблокированного Северо-Крымского канала.

Ранее Мурадов заявлял, что рассматривается вопрос о перекрытии Украине днепровской воды из России в качестве меры воздействия.

Между тем, в администрации президента Украины Владимира Зеленского еще в конце июля заявили: вариант подачи воды в Северо-Крымский канал не рассматривается, так как позиция предыдущего президента и его кабмина по водной блокаде полуострова была «правильной и верной». В Киеве не скрывают, что используют водную блокаду как один из рычагов давления на Россию.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.08.19

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