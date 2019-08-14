Вода в обмен на полуостров: у Зеленского издеваются над постпредом Крыма при Путине

Украина разберётся с водной проблемой Крыма сама, когда Россия вернёт полуостров обратно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил «представитель» президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Изет Гданов.

«Уже не можете, тяжело? Освобождайте Крым! Мы зайдем разберемся и с водой, и с электроэнергией, и с другими проблемами. Граждане Украины в Крыму начнут, как раньше, дышать свободой, территория будет развиваться, пойдут поезда, полетят самолеты», – издевательски прокомментировал Гданов недавний призыв постоянного представителя Республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова принудить Украину к переговорам по открытию Северо-Крымского канала.

Изет Гданов подчеркнул, что вопрос подачи воды в Крым является для Украины одним из элементов стратегического давления на Россию.

Возобновление работы Северо-Крымского канала возможно только после передачи Крыма Украине, заявил «представитель» украинского президента.

Ранее другой так называемый представитель Зеленского в несуществующей «Автономной республике Крым» Антон Кориневич заявил, что Киев сам будет решать – нужна или нет вода «принадлежащему Украине» полуострову.

«Относительно очередного обострения внимания чиновников оккупационной власти РФ по поводу днепровской воды можно сказать следующее: Крым является территорией Украины. Крым не является территорией РФ. Поэтому РФ не может поднимать в межгосударственных отношениях вопросы, связанные с Крымом. Вопросы, связанные с Крымом, может поднимать только государство-суверен, то есть Украина», – отрезал Кориневич.

Как сообщал «Новый День», постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Дмитрий Мурадов заявил на днях, что Москва должна принудить Киев к переговорам по открытию заблокированного Северо-Крымского канала.

В прошлом году Мурадов заявлял, что рассматривается вопрос о перекрытии Украине днепровской воды из России в качестве меры воздействия.

Между тем, в администрации президента Украины Владимира Зеленского еще в конце июля заявили: вариант подачи воды в Северо-Крымский канал не рассматривается, так как позиция предыдущего президента и его кабмина по водной блокаде полуострова была «правильной и верной». В Киеве не скрывают, что используют водную блокаду как один из рычагов давления на Россию.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.08.19

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