Постпред Крыма при Путине рассказал, как перекрыть Украине Днепр

Киев, организовавший водную блокаду Крыма, может пострадать не меньше от контрмер Москвы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты пояснили, что техническая возможность оставить Украину без полноводного Днепра действительно существует, если построить дамбу и новый канал в Смоленской области, где находится исток реки Днепр. С такими предложениями выступали российские политики еще в 2014 году, после того как был перекрыт Северо-Крымский канал и полуостров остался без поставок важного ресурса.

«Технически это, конечно, осуществимо. Вопрос в том, целесообразно ли это экономически. Технически построить канал, построить дамбу – это все, в принципе, вполне возможно. Тем более, что здесь речь идет не о слишком больших объемах – несколько кубокилометров, и не о слишком больших расстояниях. Так что, это, безусловно, осуществимо технически», – сказал гидролог, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян.

О том, что вопрос перекрытия поставок Украине рассматривается, подтвердил и крымский вице-премьер, постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

«Крупный приток Днепра – река Десна. Она проходит рядом с Окой. Не из Днепра в Десну – потому что в этом нет смысла, а вот из Десны в Оку какое-то небольшое количество воды перебрасывать было бы можно. Три-четыре кубокилометра из Десны забирать и давать этот переток на Оку и Волгу вполне возможно», – рассказал Мурадов.

В таком случае, воды Днепра пойдут не «в обход» Киевского водохранилища, а мимо всей Украины. Он выразил надежду, что в Киеве представляют, насколько может обмелеть главная водная артерия «Незалежной», и поэтому будут вынуждены проявить договороспособность.

«Пока в виде обсуждения, потому что мы понимаем, что тогда Киев останется с порогами, и там просто нельзя будет плавать. Десна практически у Киева впадает в Днепр. Сразу, так сказать, создадутся проблемы. Но мы все-таки ждем благоразумия с украинской стороны, чтобы провести переговоры по стоку международных рек, какими являются Днепр, Десна и так далее», – сообщил в эфире телеканала «Россия-24» Мурадов.

Как сообщал «Новый День», ранее глава Крымской академии наук, эколог Виктор Тарасенко заявил, что Крыму надо забыть о внешних источниках подачи воды.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 05.10.18

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