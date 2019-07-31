«Днепр – русская река»: Украина обязана открыть Северо-Крымский канал

Киев не имеет никаких правовых оснований перекрывать днепровскую воду Крымскому полуострову.

РФ должна добиваться подачи воды по Северо-Крымскому каналу уже потому, что Днепр берёт своё начало на территории России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил член Общественной палаты Республики Крым Иван Абажер.

По словам Абажера, перекрытие воды крымчанам является актом чистого геноцида со стороны Украины.

«Вообще, берёт своё начало сам Днепр на территории РФ, Псковская область, это же наша вода, она проходит по территории РФ, а нам не дают ей пользоваться. Это одна из форм геноцида», – подчеркнул член крымской ОП.

«Я знаю, как планово в 1950-е годы в Советском Союзе, чтобы построить Северо-Крымский канал, было проработано с точки зрения науки, с точки зрения экологии, с точки зрения важности воды. Сегодня экономика Украины полностью рухнула и те сбросы, которые шли через реку Днепр, сегодня практически отсутствуют.

Я думаю, что вода Крыму нужна, надо для этого проехаться по северной части Крыма и посмотреть те сёла, которые ранее пользовались, потребляли эту воду для орошения, для других нужд.

Поэтому мы должны максимально отстаивать это наше право пустить воду, а будут уже пользоваться крымчане этой водой или нет – есть уже русло, созданное Северо-Крымским каналом, и эта вода должна идти по Крыму», – приводит слова Абажера «ПолитНавигатор».

Напомним, накануне так называемый «представитель президента Украины в Крыму» Антон Корниевич в категоричной форме отказал Крымскому полуострову в возобновлении подачи воды по перекрытому ранее режимом Петра Порошенко Северо-Крымскому каналу.

Как сообщал «Новый День», ранее постпред Крыма при Путине рассказал, как можно фактически перекрыть Украине Днепр в ответ на блокирование Северо-Крымского канала.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 31.07.19

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