Зеленский не даст Крыму воду даже в ущерб собственной стране

Президент Украины Владимир Зеленский не рассматривает вариант подачи воды в Северо-Крымский канал. Об этом заявил постоянный представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич.

В интервью изданию «Сегодня» он сообщил, что позиция предыдущего президента и его кабмина по водной блокаде полуострова была «правильной и верной».

«Украина должна применять механизмы, которые имеет, для давления. Для России этот вопрос, безусловно, является важным, потому что это, собственно говоря, хозяйственная деятельность на территории Крыма», – сказал чиновник, подчеркнув, что в ближайшее время подход к данному вопросу не изменится.

Между тем, перекрытие Северо-Крымского канала грозит обернуться катастрофой для самой Украины. В Крыму вынуждены выкачивать подземные воды, что приводит к падению уровня грунтовых вод и засолеванию почв на территории Херсонской области Украины. Кроме того, граничащие с Крымом районы затапливает водой из перекрытого канала, в результате овощи и посевы гниют, а содержимое выгребных ям и септиков разливается по округе.

«Если срочно не разблокировать Северо-Крымский канал и не запустить дренажную систему, то Херсонскую область постигнет экологическая катастрофа. Самое страшное впереди: первая экологическая катастрофа – это засаливание плодородной земли, вторая – обезвоживание, третья экологическая катастрофа, когда переизбыток воды, сёла утопают, канализационные стоки и химия попадают в подземные грунтовые воды», – заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. Напомним, экс-президент Украины Леонид Кравчук посоветовал рекомендовал новому главе государства Владимиру Зеленскому снять блокаду Крыма, подчеркнув, что вопросы подачи воды и электроэнергии необходимо решать «цивилизованным рыночным путём».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.07.19

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