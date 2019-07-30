В Киеве не умолкает «представитель» Зеленского в Крыму

Недавно назначенный на должность так называемый «представитель президента Украины в Крыму» Антон Корниевич в очередной раз отметился новыми антироссийскими инициативами и заявлениями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в этот раз Корниевич выступил с предложением по организации международной переговорной площадки по Крыму для утверждения украинского статуса полуострова.

По задумке чиновника, это будет новый международный формат, на котором будет обсуждаться «статус Крыма» и вырабатываться решения, обязательные для исполнения Москвой.

«Когда мы говорим о Донбассе, то понимаем, что минский формат неидеален, нормандский формат неидеален, но они существуют. Есть площадки, где можно обсуждать определённые проблемные вопросы. По Крыму такой площадки, формата или платформы до сих пор не было», – рассуждает Корниевич.

Назначенец Зеленского настаивает на привлечении к новому формату всех стран «нормандской четвёрки», а также Турции и США.

Отметим, что Россия является участником «нормандского формата», однако в Москве уже заявляли, что статус Крыма не подлежит обсуждению ни в каких форматах.

Напомним, накануне Корниевич в категоричной форме отказал Крымскому полуострову в возобновлении подачи воды по перекрытому ранее режимом Петра Порошенко Северо-Крымскому каналу.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 30.07.19

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