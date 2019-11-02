Цукерберг лишил главу Крыма верификации в Фейсбуке

Компания Facebook сняла «синюю галочку» уведомления об идентификации со страницы главы Республики Крым Сергея Аксёнова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», верификация Аксёнова в соцсети отменена по доносу так называемого «постоянного представителя» президента Украины в несуществующей «Автономной республике Крым» Антона Кориневича.

Об этом сам Кориневич объявил на своей странице в Фейсбуке.

«Есть хорошие новости. После отправки запроса от представительства президента Украины в Автономной Республике Крым компания Facebook сняла отметку верификации со страницы так называемого «главы» так называемой «Республики Крым».

Мы благодарны компании Фейсбук за быструю реакцию на наш запрос и уверены, что подобная ситуация никогда не повторится ни с одним из оккупационных чиновников», – радостно сообщил Кориневич и дописал: «Крым – это Украина. Для всего мира».

Отметим, что сам Кориневич пока не имеет верификации в Фейсбуке. Получит ли он за свою антироссийскую бдительность «синюю галочку» от Цукерберга, пока неизвестно.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 02.11.19

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