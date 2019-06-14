Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа и эпидемии из-за объявленной украинскими властями водной блокады Крыма. Такое заявление сделал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. Он рассказал, что граничащие с Крымом районы, затапливает водой из перекрытого Северо-Крымского канала. Кроме того, обеспечивающие работу канала насосы за минувшие пять лет вышли из строя, а средства на их обслуживание и ремонт не выделялись.

«Если срочно не разблокировать Северо-Крымский канал и не запустить дренажную систему, то Херсонскую область постигнет экологическая катастрофа. Самое страшное впереди: первая экологическая катастрофа – это засаливание плодородной земли, вторая – обезвоживание, третья экологическая катастрофа, когда переизбыток воды, сёла утопают, канализационные стоки и химия попадают в подземные грунтовые воды», – написал экс-депутат в социальной сети «ВКонтакте».

Блокада Крыма сулит Херсонщине эпидемии и потерю плодородных земель

Бывший народный избранник полагает, что, в приграничных украинских сёлах начнутся эпидемии различных заболеваний, так как овощи и посевы затоплены, гниют, а содержимое выгребных ям и септиков разлилось. Алексей Журавко опубликовал видео, снятое в подтопленном селе Маячка Херсонской области. Местные жители рассказали, что весь урожай пропал, что дома и мебель в них гниют, из-за постоянно мокрых ног у людей уже начались проблемы со здоровьем.

Ранее первый украинский президент Леонид Кравчук посоветовал новому главе государства Владимиру Зеленскому снять блокаду Крыма. Он уверен, что вопросы подачи воды и электроэнергии, необходимо решать «цивилизованным рыночным путём». Кравчук предложил продавать днепровскую воду Крыму аналогично тому, как Россия продаёт ямальский газ Украине.

В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина ежегодно теряет сотни миллионов долларов.

Напомним, Северо-Крымский канал был построен в 1960-е годы для обеспечения водой из Днепра маловодных и засушливых территорий Херсонской области и Крыма. Благодаря каналу полуостров получал до 85% необходимой пресной воды. В апреле 2014 года после присоединения Крыма к России Украина перекрыла шлюзы.

В сентябре 2018 года представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что Украина не допустит возобновления подачи воды на полуостров, поскольку «население в этой воде не нуждается».

Херсон, Иван Гридин

Херсон. Другие новости 14.06.19

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