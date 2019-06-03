Воду для Крыма предлагают забрать у Украины

Водную проблема Крыма можно решить, ограничив природный приток с материковой части России на Украину. Об этом заявил бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по рекам Днепровского бассейна на Украину с территории России ежегодно попадает около 15 млн кубометров воды в год попадает, заявил бывший чиновник и предложил изымать 3-4 млн кубов из притоков Днепра и Десны, перенаправляя их в бассейн Оки, Волгу и Дон (как вариант – в Кубань). А затем через трубопровод, проложенный по дну Керченского пролива или берегу Азовского моря, закачивать эту воду в Северо-Крымский канал и уже оттуда – с помощью инновационных технологий – распространять воду по всему полуострову.

Лужков считает, что предложенная схема поможет навсегда снять проблему водной блокады полуострова. Однако по Северо-Крымскому каналу полуостров ежегодно получал 1,2 млрд куб днепровской воды. Из общего объема 700 млн кубометров уходило на полив сельхозземель. 3 – 4 млн кубов из Днепра и Десны не смогут восполнить образовавшийся дефицит.

Впрочем, отчасти подобная схема могла бы помочь снять вопрос водоснабжения северного Крыма: за 5 лет в составе России власти полуострова так и не смогли предложить адекватного варианта решения проблемы, а разработки ученых называют слишком затратными. Поэтому пока региона снабжается за счет добычи подземных вод, что уже привели к их существенному засаливанию.

Предложение Лужкова тоже потребует немалых средств, и потому вряд ли будет взято на вооружение.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 03.06.19

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