Двухлетняя блокада Крыма обернулась социальным коллапсом на Херсонщине

Попытки украинских властей навредить Крыму всяческими блокадами обернулись социальным коллапсом для Херсонской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инфраструктура региона переживает не лучшие времена.

«Во-первых, распределение электроэнергии несет большую нагрузку, во-вторых, многие предприятия закрылись за счет удорожания себестоимости товаров, плюс неправильная политика местных властей – как экономическая, так и хозяйственная – приводит Херсонскую область к катастрофе. Фактически, я считаю, Херсонская область потихоньку вымирает», – цитирует «Политнавигатор» экс-депутата Верховной Рады Украины Алексея Журавко.

По его словам, в регионе «уже невозможно выживать». Многие жители Херсонщины уехали на заработки в Россию, Польшу и другие европейские страны, другие – проедают накопленное ранее.

При этом депутат отметил рост преступности, связав его, в том числе, с присутствием большого количества украинских военных в регионе.

«Очень много военных появилось, много беспредела, практически каждый день взрывают то лимонки, то гранаты, то пьяные с гранатометами бегают по селам, пугают людей. Воровство, грабежи, подрезы.… Преступность берет верх», – заявил бывший депутат.

Напомним, в 2014 году власти Украины постановили перекрыть Северо-Крымский канал, создав на полуострове острую ситуацию с нехваткой воды. В ноябре 2015 года представители радикальных националистических движений подорвали опоры электропередач в Херсонской области, полностью обесточив Крым. Одним из организаторов так называемого блэкаута стал бывший вице-премьер правительства республики, владелец телеканала ATR Ленур Ислямов. Кроме этого, сторонники идеи «вернуть» Крым Украине устраивали торговую блокаду Крыма.

Однако все это, в первую очередь, ударило по ближайшим к Крыму областям Украины: разоряются предприниматели, нечем поливать сады, а в приграничных зонах начинают жить не по закону, а по «понятиям».

Херсонская область, Леонид Маковецкий

Херсонская область. Другие новости 13.12.17

В Крыму «зависли» 12 млрд руб, выделенные на обустройство репатриантов. / Рухнет и утонет в крови: эксперты рассказали о будущем Украины. / Украина обвиняет Россию в заселении Крыма. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»