Херсонские чиновники побежали в СБУ, увидев запрос киевского юриста о правомерности перекрытия Северо-Крымского канала

Интерес украинского адвоката к обстоятельствам начала «водной блокады» Крыма спровоцировал херсонских чиновников донести на него в СБУ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил юрист Максим Могильницкий, представляющий на Украине интересы спикера парламента республики Владимира Константинова, главы Крыма Сергея Аксенова и экс-прокурора, депутата Госдумы Натальи Поклонской, которых в «Незалежной» обвиняют в государственной измене.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Могильницкий уточнил, что запрос в Херсонскую областную госадминистрацию (ОГА) направлял его коллега, попросив предоставить информацию о перекрытии Северо-Крымского канала в 2014 году.

При этом адвокат подчеркнул, ответственный чиновник – директор департамента экологии Херсконской ОГА Юрий Попутько, вместо того, чтобы следовать нормам и предоставить нужные данные, еще и похвастался в соцсетях своим доносом на юриста.

«Я хочу, чтобы чиновник Попутько знал, что прежде всего он должен делать, получив адвокатский запрос. В первую очередь деятель Попутько обязан дать ответ на адвокатский запрос, и предоставить всю имеющуюся у него информацию, а не пересылать запрос в СБУ. Сбор информации на основании адвокатских запросов – это обычная адвокатская деятельность, такое право предоставлено адвокатам на основании закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», – написал Могильницкий.

Отметим, что сам Попутько объяснил свой донос тем, что разглядел в юристе коллаборациониста: «Сбор информации указанным адвокатом осуществляется с целью оказания помощи гражданам Аксенову С. В., Поклонской Н. В., Константинову В. А. Учитывая то, что фамилии, имена и отчества лиц, которым оказывается помощь, схожи с данными лиц, причастных к аннексии Автономной Республики Крым страной-агрессором Российской Федерацией, мной было принято решение перенаправить этот запрос в Главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым», – заявил чиновник.

По мнению Могильницкого, скрывая информацию украинские власти делают это хамски и с наглостью, чем «только подтверждают сомнения в правильности и законности действий украинских властей в тот период». Адвокат выразил намерение привлечь Попутько к ответственности за отказ отвечать на запрос, а сам донос в СБУ назвал очередной попыткой прессинга юристов.

«Мне очень жаль, что доносительство сегодня на Украине переводится в ранг добродетелей, стукачество больше не считается постыдным и мерзким. К сожалению, количество таких патологических «попутек» растет. Массовые доносы являются индикатором нездоровья общества, и это не может не вызывать тревогу за нашу страну», – заключил Могильницкий.

Херсонская область, Леонид Маковецкий

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