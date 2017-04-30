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Украина

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Публикации за 30.04.17

«Ни капли не получите»: Украина окончательно перекрыла воду Крыму новой плотиной

«Ни капли не получите»: Украина окончательно перекрыла воду Крыму новой плотиной

В Херсонской области на юге Украины введена в эксплуатацию новая бетонная плотина, которая будет блокировать поток днепровской воды по Северо-Крымскому каналу в Крым.

Стационарная дамба сооружена на границе с Крымом, сообщает украинский канал ТСН. Плотину возвели за год, ее строительство обошлось в 35 млн гривен (примерно 1,3 млн долларов), однако работы по обустройству инфраструктуры будут продолжаться. Журналисты радостно констатировали, что новая дамба «окончательно отрезала засушливый Крым от днепровской воды».

Администрация Херсонской области обосновала строительство плотины необходимостью «восстановить водоснабжение» сельскохозяйственных районов юга региона. Три года назад при закрытии шлюзов выше по течению данный район оказался отрезан от воды вместе с Крымским полуостровом. «Воду туда пускали под меньшим давлением, а фермеры своими силами возвели дамбу из мешков с песком. Теперь же найдено не временное, а полноценное решение проблемы», – говорится в сообщении украинского телеканала.

В сюжете указывается, что у дамбы есть шлюз, который можно открыть в любой момент. В связи с этим, по словам его авторов, когда «Крым вернется в состав Украины, водой наполнится еще 300 километров канала».

Северо-Крымский канал, построенный в 1961-1971 годы, пропускал 1,2 млрд кубов днепровской воды в год. После возвращения Крыма в состав России, украинские власти решили «наказать» крымчан, лишив их стабильного водообеспечения, перекрыв поступление воды из Днепра в Северо-Крымский канал. Основной удар «водной блокады» пришелся по сельскому хозяйству.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 30.04.17

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