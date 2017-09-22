Пятница, 22 сентября 2017, 10:54 мск

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Крым

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Украинская блокада ускорила интеграцию Крыма в РФ

Украинская блокада ускорила интеграцию Крыма в РФ

Благодаря украинским блокадам интеграция Крыма в Россию прошла быстрее.

Как передает корреспондент РИА , по мнению главы госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заура Смирнова, блокады стали своеобразным катализатором развития полуострова, а продуктовая изоляция со стороны незалежной, которую устроили радикально настроенные представители «Меджлиса», запрещенного в РФ, укрепила экономическую независимость полуострова от Украины.

«Жители республики, несмотря на давление Киева, череду блокад – водная, продовольственная, транспортная, энергетическая, туристическая, – не отказались от завоеваний 2014-го, а позиции россиян по Крыму остались неизменными», – цитируют РИА «Новости» Смирнова.

Он также добавил, что все блокады провалились и не смогли сдержать развития полуострова. Напомним, Украина планировала оставить Крым без воды и света, а также без продовольствия и туристов.

Симферополь, Анастасия Зук

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© 2017, РИА «Новый День»

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