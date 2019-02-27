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Среда, 27 февраля 2019, 15:06 мск

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Курорты Херсонщины уходят под воду из-за перекрытия Северо-Крымского канала

В Херсонской области продолжает разрастаться масштабная экологическая катастрофа, вызванная перекрытием киевским режимом Северо-Крымского канала ради водной блокады Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на издание «Брянские новости» сообщает агентство «ФАН».

Сообщается, что морской курорт в Скадовске Херсонской области постепенно уходит под воду. Пока затопило детский санаторий, но в случае наступления сезона паводков, под водой может оказаться весь Скадовск. Основная причина – резкое поднятие на поверхность грунтовых вод, которое вызвано тем, что выстроенная на границе огромная дамба не даёт уйти огромным массам днепровской воды на полуостров.

В целом, по словам экологов, вся Херсонская область превращается в большое болото.

Как сообщал «Новый День», попытки украинских властей навредить Крыму всяческими блокадами обернулись социальным и экономическим коллапсом для Херсонской области.

Представитель Порошенко в несуществующей «Автономной республике Крым» Борис Бабин даже заявил об утрате контроля над Херсонской областью.

Водная блокада Крыма продолжает ухудшать экологическую обстановку на Херсонщине. Несмотря на наличие в регионе полноводного Днепра и отводных каналов, плодородные земли вокруг главной водной артерии постепенно превращаются в бесплодные солончаки на сотни километров.

Из-за переизбытка воды в водохранилищах, в поселках Херсонской области, расположенных в низинах, происходят подтопления. При этом застоявшаяся вода наносит вред плодородным почвам. Другие украинские поселки столкнулись с обратным явлением – заниматься сельским хозяйством стало невыгодно из-за появившихся проблем с орошением земель, так как был нарушен водный баланс.

В постпредстве президента Украины в так называемой АРК считают водную блокаду Крыма частью государственной политики нынешнего режима, поэтому обещают блокировать поставки воды и дальше, даже несмотря на протестные настроения местных жителей.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 27.02.19

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