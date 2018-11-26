Представитель Порошенко заявил об утрате контроля над Херсонской областью

Так называемый представитель президента Украины в несуществующей «Автономной республике Крым» Борис Бабин заявил, что введение военного положения вернёт под государственный контроль непокорные приграничные районы Херсонской области.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», глава расположенного в Херсоне «представительства» считает необходимым как можно скорее дислоцировать войска в этих районах по примеру Донбасса.

«Президент Украины Петр Порошенко в выступлении на заседании Совета безопасности и обороны четко говорил об угрозах не только на море, но и на суше. И есть законы у нас, в частности об оккупированном Донбассе. Там предусмотрен порядок военного реагирования, в частности на эскалацию аннексии Крыма.

То есть здесь у нас есть нормативная база. Есть закон, который определяет режим военного положения. И после того, как он будет введен, я уверен, что органы военного управления наведут порядок. В частности, в тех районах, приближенных к Крыму, где мы имеем признаки потери государственного управления, о чем мы уже докладывали президенту Украины», – заявил Бабин в интервью центральному украинскому телеканалу.

Тем не менее, чиновник не до конца уверен, что даже в этом случае удастся подчинить жителей области.

«Мы видим эту и многие другие составляющие гибридной агрессии РФ против нас. Возможно в этих районах, наконец, будет наведен порядок», – надеется Бабин.



Симферополь, Иван Капустин



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