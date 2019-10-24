Представитель Порошенко в Крыму все пять лет просидел без дела

Экс-представитель президента Петра Порошенко в несуществующей «Автономной ремпублике Крым» (АРК) Борис Бабин, обвинил своего шефа в том, что тот ни разу не поинтересовался у него обстановкой на полуострове и не дал за пять лет ни одного поручения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Бабин рассказал в эфире украинского телевидения.

«Я сначала, в первые полгода, мы с моим заместителем в определенной степени нашли способ взаимодействия, мы пытались просто привести к минимальному порядку сам орган, чтобы он заработал, а потом, когда нам это, я считаю, удалось, оказалось, что в Киеве это вообще никому не интересно.

Можно сразу говорить, что за все время работы представителем у меня не было ни одного конструктивного разговора с господином президентом.

Я его видел несколько раз на мероприятиях, пару раз удостаивался чести пожать руку за полтора года. Ни одного общения по вопросам Крыма или хотя бы «как у тебя там дела?» не было…

За все время, в которое я был представителем, ни одной инициативы по Крыму «сверху» ко мне не спустили. То есть в администрации президента Украины никаких решений, предложений «сверху» не было», – приводит слова негодующего Бабина «ПолитНавигатор».

Напомним, так называемое «представительство президента Украины в АРК» отметилось при Порошенко исключительно громкими антироссийскими и антикрымскими заявлениями по любым поводам. Как теперь выясняется, даже они не были инициированы экс-президентом.

Отметим, что назначенное Зеленским новое руководство «представительства» продолжает традицию предыдущего и уже отметилось несколькими антикрымскими выпадами, а на днях заявило, что Киев утратил контроль над «сепаратистскими настроениями» в приграничной с Крымом Херсонской области.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 24.10.19

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