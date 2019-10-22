Русский мир перешёл крымскую границу и зашагал по Херсонской области

Так называемое «представительство президента Украины в Крыму» вновь бьёт тревогу в связи с утратой Киевом контроля над «сепаратистскими настроениями» в приграничной с российским полуостровом Херсонской области.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», очередным поводом послужило журналистское расследование Radio Kuresh ИА «Центр журналистских расследований», выявившее массовое распространение на Херсонщине пророссийских идей.

В связи с этим «представительство» Зеленского «в Крыму» обратилось в прокуратуру и полицию Херсонской области с требованием расследовать «факты проявления сепаратизма», представленные в расследовании Radio Kuresh.

«Представительство Президента Украины в АР Крым обратилось в правоохранительные органы Херсонской области с целью предоставления правовой оценки фактам, изложенным в журналистском расследовании Radio Kuresh ИА «Центр журналистских расследований» – «Кто и как продвигает идеи «русского мира» в Херсоне». Мы должны совместно не допустить проявлений сепаратизма», – говорится в сообщении президентского органа «Незалежной».

Напомним, в ноябре прошлого года прежний «представитель президента Украины в Крыму» при Петре Порошенко Борис Бабин приветствовал введение военного положения в приграничной с Крымом Херсонской области. Такая мера, по его словам, должна была вернуть под государственный контроль непокорные «пророссийские» районы Херсонщины.

«Мы имеем признаки потери государственного управления, о чем мы уже докладывали президенту Украины», – заявлял тогда Бабин.

Судя по всему, с тех пор ситуация с расползанием по Херсонской области идей Русского мира только усугубилась для украинского режима.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.10.19

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