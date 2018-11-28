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Среда, 28 ноября 2018, 10:59 мск

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На крымско-херсонской границе ввели ограничения на пропуск для граждан РФ

На контрольно-пропускных пунктах в Херсонской области Украины на границе с Крымом введены ограничения для граждан России. Об этом сообщил глава областной администрации Андрей Гордеев.

По его словам, КПП «Чаплинка», «Каланчак» и «Чонгар» работают в режиме ограниченного пересечения относительно граждан России. «Как туда, так и обратно», – подчеркнул Гордеев. При этом украинцев пропускают в обе стороны без ограничений, сообщает УНН.

Гордеев уточнил, что ограничения начали действовать для россиян вечером 25 ноября.

Ранее стало известно, что около пятидесяти российских граждан, прилетевших на Украину рейсами через Белоруссию, заставили вернуться обратно после тщательного и унизительного досмотра.

МИД РФ распространил предостережение, с просьбой быть осторожными в связи с возможными провокациями в отношении российских граждан со стороны государственных органов Украины. В частности, среди небезопасных факторов перечислены – «резкое обострение внутриполитической ситуации, введение военного положения, усиление антироссийских настроений».

Напомним, вечером 26 ноября Верховная рада ввела в ряде областей Украины военное положение, оно будет действовать в течение 30 суток.

По мнению так называемого представителя президента Украины в несуществующей «Автономной республике Крым» Бориса Бабина, это решение способствует возвращению под государственный контроль непокорных приграничных районов Херсонской области. «Есть закон, который определяет режим военного положения. И после того, как он будет введен, я уверен, что органы военного управления наведут порядок. В частности, в тех районах, приближенных к Крыму, где мы имеем признаки потери государственного управления, о чем мы уже докладывали президенту Украины», – заявил Бабин в интервью центральному украинскому телеканалу.

Херсон, Служба информации РИА «Новый День»

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